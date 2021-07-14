Песков переадресовал в Росстат и МЭР вопрос о финансовом положении домохозяйств

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Росстат и Минэкономразвития вопрос о финансовом положении российских домохозяйств.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым более 75% домохозяйств в стране испытывают какие-либо затруднения при покупке самого необходимого.

"Мне трудно это [данные Росстата] прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это средние [данные] или это по регионам каким-то", - сказал Песков журналистам в среду.

Согласно информации Росстата, российские домохозяйства назвали минимальный месячный доход в 60,92 тыс. рублей достаточным для того, чтобы "свести концы с концами" при покупке самого необходимого в 2020 году. Кроме того, по итогам прошлого года, у 8,5% домохозяйств не было возможности оплачивать жизненно важные лекарства, а 51,2% семей не могли справиться с неожиданными тратами, например, с расходами на срочный ремонт жилья.