Путин 14 июля проведет рабочую встречу с Шуваловым

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Несколько рабочих встреч запланировано у президента, сегодня он работает в Кремле. Сегодня открытой будет встреча с председателем Госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым. Шувалов сегодня в гостях у президента доложит о том, как развивается институт развития, какие основные проекты и на чем ставит акценты в своей работе", - сказал Песков.

Ранее в среду Путин переговорил по телефону с находящимся в Москве спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе разговора Путин и Керри констатировали общность интересов РФ и США в сфере климата.