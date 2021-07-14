Пробные рейсы "Ласточки" запустят от Саратова до Волгограда

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Пробные рейсы электропоезда "Ласточка" начнут курсировать от Саратова до Волгограда на этой неделе, сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

"Электропоезд "Ласточка" до конца этой недели совершит пробные рейсы от Саратова до Аткарска и Волгограда. Электричка способна развивать скорость до 160 км/ч. В новом подвижном составе созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров," - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с "Ласточкой" в регион пришел и рельсовый автобус "Орлан", который также будет работать в тестовом режиме на маршруте от Саратова до Балакова и Энгельса.

"Мы посмотрели два типа современного подвижного состава. На дальние расстояния надо запускать именно такие модели. Благодаря новому подвижному составу поездки в Аткарск, Балаково, Балашов, Волгоград по железной дороге могут быть быстрее и удобнее, чем на машине", - цитирует пресс-служба главу Саратовской области Валерия Радаева.