Более 2 млрд рублей вложат в создание складов для лекарств в Подмосковье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. рабочих мест появится в Пушкинском округе Подмосковья после строительства двух фармацевтических корпусов, объем инвестиций в проект превысит 2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

"На 31-м километре автодороги М8 Холмогоры возведут сразу два современных складских здания. Объекты предназначены для приемки, хранения и выдачи готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. <...> Объем инвестиций на реализацию данного проекта составит свыше 2,3 млрд рублей. Застройщик - ООО "ТСТ "Транссервис", один из ведущих таможенно-логистических операторов на фармацевтическом рынке России. Окончание строительства намечено на конец 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в складских зданиях будет осуществляться подготовка и отправление фармацевтической продукции на дальнейшую реализацию. Помещения оснастят современным оборудованием и техникой. Общая площадь двух зданий превысит 53 тыс. кв. м.

"Строительство двух фармацевтических складских корпусов позволит создать 1 159 рабочих мест в Пушкинском городском округе. Объект находится на сопровождении персональных менеджеров Центра содействия строительству при правительстве Московской области", - привели в пресс-службе слова министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой.