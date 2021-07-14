ЦБ выявил недобросовестную практику при возврате денег за страховку при выплате кредита

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Банк России назвал недопустимым возврат части страховой премии заемщику только по одному из рисков, обозначенных в договоре, в случае досрочного погашения кредита, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Регулятор выявил, что страховщики при полном расторжении страхового договора периодически возвращают часть премии только по одному из рисков - тому, который в договоре связывается с обеспечением обязательств заемщика по кредиту. При этом риски разделяются произвольно. <…> Банк России разъясняет, что неполный возврат страховой премии заемщику в таких условиях является недопустимым и свидетельствует о нарушении прав и законных интересов потребителей", - отмечается в сообщении.

По мнению регулятора, заемщик, досрочно погасивший долг, имеет право получить обратно часть страховой премии по всем рискам, которые покрывает страховка, если не произошел страховой случай.