Путин сообщил, что ВЭБ.РФ поддержал проекты стоимостью почти 9,5 трлн рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" поддержала проекты стоимостью 9,5 трлн рублей, это большая сумма, сказал президент России Владимир Путин в среду в ходе рабочей встречи с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

"Мне бы хотелось послушать ваше видение развития ВЭБа как института развития - первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объем поддержанных проектов весьма большой - почти 9,5 трлн рублей", - сказал Путин.

Он напомнил, что основной задачей ВЭБ.РФ является привлечение инвестиций для достижения национальных проектов развития и повышения уровня жизни граждан.

"Но у самого ВЭБа есть стратегия собственного развития. Имею в виду и то, что в последнее время были приняты решения о развитии ВЭБа не как отдельной структуры, а как группы компаний. В систему ВЭБа был передан целый ряд институтов подобного рода", - отметил президент.