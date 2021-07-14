Операторы в более чем 20 регионах России смогут сами закупать новые мусорные баки

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Региональные операторы по вывозу отходов получат право самостоятельно устанавливать контейнеры для сбора мусора. Ведомства готовятся снять ограничения, и регоператоры в более чем 20 регионах России смогут тратить свыше 1% валовой выручки на приобретение контейнеров, сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Региональные операторы уже заявляли РЭО о готовности закупать контейнеры самостоятельно. Но им мешало установленное ограничение. В то же время выручка от продажи дополнительно отсортированных отходов составит 3,701 млрд рублей за первый год после снятия ограничения. Всего на утилизацию уже в первый год после отмены ограничений будет дополнительно направлена 871 тыс. тонн вторсырья. Речь идет о более чем 20 регионах, которые готовы закупить контейнеры. Всего после отмены ограничения они смогут установить более 50 тыс. контейнеров в течение года", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее поручение о разработке и внесении изменений в законодательство вице-премьер Виктория Абрамченко дала ФАС, Минприроды, Минэкономразвития и РЭО. Ведомства уже подготовили соответствующие поправки. Отмена ограничения поможет улучшить инфраструктуру для раздельного сбора отходов в регионах. По словам Буцаева, без раздельного сбора невозможно развивать экономику замкнутого цикла, которая необходима для достижения национальных целей - снижение объемов захоронения отходов в два раза и 100-процентная сортировка к 2030 году.

По словам представителя Абрамченко, тариф на вывоз отходов для граждан не вырастет, произойдет перераспределение средств внутри валовой выручки на инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, это станет толчком для распространения раздельного сбора.

"Снятие ограничения позволит операторам приобретать контейнеры и реализовывать мероприятия по раздельному сбору отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов", - уточнили в аппарате вице-премьера.

Мнение экспертов

"Обновление контейнерного парка - это необходимое условие реформы, это то, что мы, жители, видим каждый день, вынося мусор. Кроме того, принятие закона позволит ускорить темпы внедрения раздельного сбора. Последний мониторинг состояния контейнерных площадок Общероссийского народного фронта (ОНФ) показывает, что со старта реформы с 2019 года к настоящему моменту все регионы приступили к внедрению раздельного сбора, однако доля оборудованных контейнерами для раздельного сбора площадок варьируется от 3% в Бурятии до 86% в Москве и 79% в Московской области", - заявил эксперт тематической площадки "Экология" ОНФ Александр Коган, чьи слова приводит РЭО.

Замгендиректора группы "Эколайн" Елена Вишнякова обратила внимание на то, что сейчас 1% от необходимой валовой выручки (НВВ) составляют не только затраты на покупку контейнеров, но и расходы на их мойку, дезинфекцию, текущий ремонт, расстановку на обслуживаемой территории. И 1% не покрывает все эти затраты.

"Таким образом, существующая норма 1% НВВ не покрывает даже расходов на одно из обязательных направлений деятельности регоператора. Увеличение процента расходов от НВВ позволит ускорить темп модернизации инфраструктуры по сбору отходов и обеспечит активное развитие раздельного сбора в части обновления емкостей и увеличения их количества. Это утверждение будет верным, если орган тарифного регулирования не уменьшит другие виды затрат на прямую производственную деятельность регоператора, например, транспортирование, обработку, размещение отходов и другое", - сказала Вишнякова.

Ранее РЭО публиковала статистику раздельного сбора отходов в регионах. Из нее следовало, что в Москве и Подмосковье охват раздельным сбором превысил 90%. Также высокие показатели продемонстрировали Псковская (60,8%), Ярославская (60,1%), Свердловская (56%), Астраханская (52%) области. В РЭО оценивают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, на которых есть контейнеры для раздельного сбора.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.