{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: обращение таксистов по действиям китайского агрегатора DiDi нужно проверить

Ассоциация "Национальный совет такси" ранее отправила письмо президенту РФ, в котором пожаловалась на работу китайского агрегатора такси

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обращение российских таксистов по поводу работы китайского агрегатора такси DiDi с персональными данными пользователей нужно проверить соответствующим контрольным органам РФ. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не знаком с обращением ассоциации "Национальный совет такси" к главе государства Владимиру Путину, но видел сообщения СМИ про китайского агрегатора. "Это все нужно проверять, у нас есть собственные органы, которые администрируют нормы нашего законодательства", - отметил Песков. Он полагает, что "этим органам это и проверять".

Ранее российское издание Forbes сообщило, что ассоциация "Национальный совет такси" отправила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловалась на работу китайского агрегатора такси DiDi. В ассоциации полагают, что использование приложения DiDi может нести риски для безопасности РФ, поскольку агрегатор собирает информацию о передвижениях пользователей и обрабатывает ее за рубежом.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
ВЭБ.РФ по итогам II квартала нарастил доходы для будущих пенсионеров до 40 млрд рублей
Доходы были обеспечены за счет купонных выплат и процентных поступлений
Читать полностью