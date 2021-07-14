Песков: обращение таксистов по действиям китайского агрегатора DiDi нужно проверить

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Обращение российских таксистов по поводу работы китайского агрегатора такси DiDi с персональными данными пользователей нужно проверить соответствующим контрольным органам РФ. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не знаком с обращением ассоциации "Национальный совет такси" к главе государства Владимиру Путину, но видел сообщения СМИ про китайского агрегатора. "Это все нужно проверять, у нас есть собственные органы, которые администрируют нормы нашего законодательства", - отметил Песков. Он полагает, что "этим органам это и проверять".

Ранее российское издание Forbes сообщило, что ассоциация "Национальный совет такси" отправила письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловалась на работу китайского агрегатора такси DiDi. В ассоциации полагают, что использование приложения DiDi может нести риски для безопасности РФ, поскольку агрегатор собирает информацию о передвижениях пользователей и обрабатывает ее за рубежом.