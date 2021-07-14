Цены бензина Аи-92 и СУГ на бирже второй день подряд обновляют исторические рекорды

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Биржевые территориальные индексы бензина марки Аи-92 и сжиженных углеводородных газов (СУГ) по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы, достигнутые днем ранее, 13 июля. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,2%, с 56,01 тыс. рублей за т до 56,12 тыс. рублей за т. С начала июля биржевая стоимость бензина этой марки увеличилась на 2,6%.

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) в ходе сегодняшних торгов выросла на 0,8%, с 38,88 тыс. рублей за т до 39,17 тыс. рублей за т. Рост стоимости СУГ на бирже с начала июля составил 10,6%.

В течение 2021 года исторические максимумы на СПбМТСБ неоднократно обновляли цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость СУГ.

Ранее в Минэнерго сообщили ТАСС, что министерство следит за ситуацией, и напомнили, что ранее уже были приняты меры по наполнению внутреннего рынка топливом, что должно благотворно сказаться на стабилизации. Нефтяным компаниям было рекомендовано повысить производство бензина в летний период отпусков. В результате поставки на рынок России были увеличены, дефицита и на товарной бирже нет.

"Кроме того, успешно работает демпферный механизм, продолжается проработка поручений вице-премьера, в том числе в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами, увеличения минимальных объемов продаж топлив на бирже в третьем квартале и других поручений", - добавили в Минэнерго.