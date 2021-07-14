Эксперты: стоимость кондиционеров в России выросла на 25%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Средний чек покупки кондиционера в России вырос на четверть, а покупки вентилятора почти в 1,5 раза на фоне кратно возросшего спроса из-за аномально жаркой погоды, установившейся на большей части территории страны. Жителям Москвы покупка кондиционера в июле обходится в 1,7 раза дороже, а вентилятора - в 1,5 раза, чем год назад. Об этом ТАСС сообщили аналитики ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Аналитики сравнили продажи техники за 1-10 июля в 2020 и 2021 годах.

Продажи климатической техники растут как на фоне жаркой погоды, так и на фоне возврата офисных сотрудников на удаленный режим работы в связи с повышенными мерами эпидемиологической безопасности, отмечают эксперты. Как отмечают опрошенные ТАСС ретейлеры, за первые дни июля спрос на вентиляторы и кондиционеры в России вырос в 3-6 раз. Представитель крупнейшего российский онлайн-ретейлера Wildberries в беседе с ТАСС был вынужден констатировать, что, несмотря на широкий ассортимент, площадка отмечает "дефицит отдельных моделей из-за высокого спроса".

"Средний чек покупки кондиционеров и сплит-систем в РФ составил 24,1 тыс. рублей. Это на 25% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) вырос в годовом сопоставлении на 21%. При сравнении июньских продаж к маю был выявлен рост на 51%. В Москве средний чек составил 30,5 тыс. рублей. Это на 66% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос год к году на 43% (при сравнении июня к маю был выявлен рост продаж на 61%)", - сообщили аналитики "Чек индекс".

Средний чек покупки вентилятора в РФ составил 2 320 рублей, что на 45% выше, чем в прошлом году, отметили эксперты ресурса. Объем продаж в натуральном выражении вырос в годовом сопоставлении на 72% (в июне к маю продажи выросли на 125%, то есть в 2,2 раза). В Москве средний чек покупки оказался на уровне 3 790 рублей. Это на 53% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос год к году на 169% - в 2,6 раза (при сравнении июня к маю рост был на 148% - в 2,5 раза).

По данным Ozon, россияне на вентиляторы в среднем тратят 2,5 тысячи рублей, на сплит-системы - 5 тысяч рублей - на чек влияет выбор моделей. На июль 2021 года, по данным "Сбермаркета", сотрудничающего с более 60 ретейлерами в России, средняя цена вентилятора составляет 1 515 рублей, увлажнителя воздуха - 1 715 рублей. "Сейчас мы не наблюдаем недостатка товаров на полках ретейлеров", - отметили в сервисе.

В "Сбермегамаркете" и "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что не отмечают роста цен, напротив, в условиях экстремально высокого спроса сохранили цены, а на некоторые модели даже снизили.

Ажиотажный спрос

Эксперты "Чек индекса" отмечают, что стремительный рост продаж климатической техники начал фиксироваться во второй половине июня, когда число покупок в 2-3 раза превышало уровень первой половины месяца. Например, покупатели "Сбермаркета" в период уикенда с 20 по 22 июня в 3,5 раза чаще заказывали вентиляторы, чем в середине того же месяца.

В Ozon ТАСС подтвердили, что спрос на кондиционеры, сплит-системы и вентиляторы достиг пиковых значений в конце июня - тогда климатической техники купили в 14 раз больше, чем годом ранее. Однако и за последнюю неделю вентиляторов и кондиционеров покупатели онлайн-площадки Ozon приобрели почти втрое больше, чем в прошлом году. В "Ашане" с 5 по 11 июля было продано в 3 раза больше вентиляторов, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", спрос на кондиционеры и другую климатическую технику на российском рынке в июле в целом вырос в 5-6 раз по сравнению со средними недельными показателями мая - июня. "Сейчас в Москве, например, доступно около 70 моделей сплит-систем. При покупке кондиционера есть сервис по его установке. Помимо климатической техники растет спрос на холодильники и морозильные камеры", - отметили в компании.

По данным аналитиков Wildberries, за неделю с 6 по 12 июля 2021 года по сравнению с аналогичными периодом 2020 года продажи кондиционеров на онлайн-площадке в штуках выросли в 4 раза год к году. Спрос на вентиляторы и мини-холодильники увеличился в 3 раза, а автохолодильники, которые россияне часто берут с собой в путешествия, стали приобретать в 3,5 раза больше.

На маркетплейсе "Сбермегамаркет" оборот от продаж климатической техники - кондиционеров, вентиляторов и вентиляционных установок, очистителей и увлажнителей воздуха - вырос в 3 раза в июне этого года в годовом сопоставлении, в июле 2021 по отношению к июню по всем регионам РФ также отмечается рост заказов этой категории товаров - почти в 1,5 раза. Наибольшее увеличение спроса отмечается на вентиляторы (+73%). В июле 2021 года в топ регионов по количеству продаж климатической техники вошли столица и область, Санкт-Петербург и область, Нижегородская область, Пермский край, Ростовская, Новосибирская и Свердловская области, а также Республика Татарстан.

В "Сбермаркете" отметили снижение спроса в июле относительно июня: спрос на вентиляторы снизился на 40%, на увлажнители воздуха - на 32%. Пакеты и формы для льда также стали покупать меньше, в среднем на 50%. "Это связано с тем, что пик продаж техники для охлаждения пришелся на первую волну жаркой погоды в России в середине июня", - пояснили эксперты. При этом по сравнению с 2020 годом продажи вентиляторов и увлажнителей воздуха в июле выросли в 21 раз. На высокую динамику, помимо погоды, оказало влияние расширение зоны доставки и аудитории, сокращение сроков. Продажи пакетов и форм для льда выросли в два раза.