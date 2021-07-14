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Скандалы вокруг крупных автоконцернов

Голландский суд обязал Volkswagen выплатить компенсацию в рамках "дизельного скандала"

В частности, на компенсацию в €3 тыс. могут рассчитывать покупатели новых автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с установленным программным обеспечением

ГААГА, 14 июля. /ТАСС/. Окружной суд Амстердама обязал группу Volkswagen выплатить компенсацию владельцам автомобилей с дизельными двигателями, которые были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Решение опубликовано в среду на сайте инстанции.

Согласно вердикту, на компенсацию в размере €3 тыс. могут рассчитывать покупатели новых автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda с установленным программным обеспечением. Владельцы подержанных автомобилей получат по €1,5 тыс.

По данным суда, всего компенсация распространяется на 150 тыс. автомобилей, проданных в Нидерландах. У группы Volkswagen остается возможность подать апелляцию на данное решение.

"Дизельный скандал" произошел в 2015 году, когда выяснилось, что автомобили Volkswagen с дизельными двигателями были оснащены программным обеспечением, позволявшим занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря такой системе концерну удалось создать видимость соответствия автомобилей принятым экологическим нормам. В действительности же они многократно превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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НидерландыСкандалы вокруг крупных автоконцернов
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