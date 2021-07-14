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ЕЦБ одобрил пилотный проект по созданию цифрового евро

На протяжении двух лет специалисты будут заниматься решением таких ключевых вопросов, как дизайн и внедрение валюты

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) одобрил пилотный проект по разработке цифрового евро. Об этом говорится в заявлении финрегулятора, опубликованном в среду на его сайте.

"Прошло девять месяцев с тех пор, как мы опубликовали наш отчет о цифровом евро. За этот период мы провели дальнейший анализ, изучили мнение граждан и профессионалов, а также получили обнадеживающие результаты нескольких экспериментов", - отметила глава ЕЦБ Кристин Лагард. "Все это привело нас к решению перейти на более высокий уровень и запустить проект цифрового евро", - добавила она. При этом глава европейского финрегулятора уточнила, что целью данной инициативы является "обеспечение свободного доступа к самой безопасной форме денежных средств - деньгам центрального банка - как физических, так и юридических лиц".

Вместе с тем в ЕЦБ заметили, что на протяжении двух лет специалисты будут заниматься решением таких ключевых вопросов, как дизайн и внедрение цифровой валюты. Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев и в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность, а также препятствовать любому нежелательному воздействию на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

"Мы будем взаимодействовать с Европейским парламентом, а также другими ответственными лицами в Европе и будем регулярно информировать их о наших выводах", - подчеркнул известный итальянский экономист, член исполнительного комитета Европейского центрального банка Фабио Панетта. Кроме того, ЕЦБ активизирует сотрудничество с Европейской комиссией по этому вопросу.

Тем не менее в ЕЦБ указали, что окончательное решение о возможном выпуске цифрового евро будет принято позже. Однако в любом случае цифровая валюта должна дополнять наличные деньги, а не заменять их, заверили в финрегуляторе.

В марте глава ЕЦБ Кристин Лагард в интервью Bloomberg TV высказала мнение, что финрегулятор сможет запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия. Вместе с тем она заметила, что конкретное решение о введении цифрового евро будет принято через полгода или год после этого. Подобная инициатива, по словам Лагард, не должна привести к "слому существующей системы, а должна лишь улучшить ее". В настоящее время, по мнению главы ЕЦБ, центральные банки различных стран находятся на разных этапах разработки цифровых валют.

Теги
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