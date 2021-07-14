Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о €340 млн кредита

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на €340 млн на реализацию проекта "Программа по восстановлению Украины". За соответствующее решение в среду проголосовали 336 депутатов при 226 необходимых.

"Ратифицируется финансовое соглашение, предусматривающее получение кредитной линии Европейского инвестиционного банка в размере €340 млн на финансирование проектов по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры регионов, пострадавших в результате военного конфликта на востоке Украины (подконтрольных правительству Украины), а также в тех, которые подверглись наибольшей нагрузке из-за значительного наплыва внутренне перемещенных лиц", - говорится в пояснительной записке к документу.

Украина подписала кредитное соглашение с ЕИБ 9 декабря 2020 года. Согласно условиям кредита, погашения должны осуществляться каждые полгода равными долями от основной суммы кредита или фиксированными частями от основной суммы и процентов в течение 20 лет.