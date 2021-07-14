Минск и Москва завершили работу по программам гармонизации налогового законодательства

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт по итогам переговоров президентов в Санкт-Петербурге.

"Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере", - сказал она в видиокомментарии в Telegram-канале "Пул первого".

По ее словам, "найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Беларуси от того самого налогового маневра".

Из блока текущих вопросов Эйсмонт выделила предстоящее осенью заседание Высшего Госсовета Союзного государства. "Финальные решения по ряду обсуждавшихся вчера вопросов, вполне возможно, будут закреплены именно там. Повестку предстоящего заседания в первом приближении главы государств уже проговорили", - сказа Эйсмонт.