ОАЭ опровергли сообщения о достижении договоренностей по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ пока не договорились с ОАЭ о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче нефти, консультации в настоящий момент продолжаются. Об этом говорится в заявлении Минэнерго ОАЭ, поступившем в ТАСС.

"Отметим недавние сообщения в СМИ о достижении компромисса между участниками ОПЕК + и ОАЭ по сделке о поставках нефти. Подчеркнем, что соглашение с ОПЕК+ пока не достигнуто. Между заинтересованными сторонами продолжаются обсуждения и консультации", - отмечается в заявлении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны ОПЕК+ сумели договориться с ОАЭ. По информации источников агентства, стороны остановились на компромиссном варианте по базовым уровням добычи нефти для ОАЭ, от которых отсчитываются квоты в соглашении.

Изначально ОАЭ просили увеличить для себя это значение с 3,2 млн б/с до 3,8 млн б/с. В итоге договорились на 3,65 млн баррелей в сутки. Новый базовый уровень для ОАЭ будет применяться с мая 2022 года, а сама сделка будет продлена до конца 2022 года.

Страны ОПЕК+ с начала июля не могут договориться об условиях смягчения ограничений по добыче на период до конца этого года. С одной стороны, все согласны, что рынок нуждается в дополнительных объемах и готовы нарастить добычу на 2 млн б/с плавными темпами в августе - декабре. Разрешить союзникам не удавалось другую дилемму. Саудовская Аравия, крупнейший в ОПЕК производитель нефти, настаивала на том, что страны ОПЕК+ должны одновременно продлить действие соглашения, которое истекает в апреле 2022 года, до конца следующего года.

В то же время ОАЭ возражали, которые говорили, что при продлении следует пересмотреть базовые уровни добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Сейчас для всех стран за исключением России и Саудовской Аравии такой базовой отсечкой выступает уровень добычи нефти в октябре 2018 года. В частности, ОАЭ были не согласны продлевать сделку еще на восемь месяцев в 2022 году по старым параметрам.