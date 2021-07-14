Лукашенко обсудил с Путиным рост числа рейсов "Белавиа" в Россию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт по итогам переговоров президентов в Санкт-Петербурге.

"Среди актуальных вопросов транспортно-логистические. Это возобновление транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России", - сказала она в видиокомментарии в Telegram-канале "Пул первого".

Президенты также говорили о пандемии. "Вопрос противодействия COVID-19, ход вакцинации и эпидемиологическую обстановку в целом президенты также затронули в разговоре", - рассказала Эйсмонт.

После инцидента с самолетом ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. Белорусские власти заявили, что на фоне закрытия воздушного пространства ряда западных стран для Белоруссии "Белавиа" постарается компенсировать это увеличением полетов в СНГ, особенно в РФ. Лукашенко ранее заявил, что власти республики и российская сторона проработают также вопрос об открытии авиарейсов в Крым.