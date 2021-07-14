Аналитики ЦБ считают, что пиковые значения инфляции в России, вероятно, еще не достигнуты

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ в июне составила 6,5%, вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России.

"Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению. В результате годовая инфляция в июне достигла 6,5%. Вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики", - следует из материалов департамента ЦБ.

Отмечается, что экономика РФ во втором квартале 2021 года достигла допандемийного уровня, но возможна пауза в восстановлении потребительского спроса в ближайшие месяцы. "В мае - июне российская экономика продолжила рост, в том числе благодаря быстрому увеличению объемов кредитования. В результате экономика в II квартале достигла докоронавирусного уровня. Оперативные июньские оценки свидетельствуют о возможной паузе в восстановлении потребительского спроса в ближайшие месяцы в условиях роста неопределенности вокруг эпидемической обстановки", - отмечается в материалах департамента.

По данным департамента ЦБ, оперативные индикаторы за июнь в целом указывают на стабилизацию роста или его небольшое замедление относительно темпов апреля - мая. "Ужесточение ограничительных мер, вызванное ухудшением эпидемической ситуации, произошло ближе к концу месяца и пока носит достаточно локальный характер, сказывающийся в основном на секторе потребительских услуг", - отметили аналитики регулятора.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России, который составляет 4,7-5,2%, но ниже текущего уровня. В ЦБ ожидают, что инфляция начнет снижаться осенью.

Набиуллина также отмечала, что прогноз по инфляции будет пересмотрен на заседании совета директоров регулятора 23 июля.