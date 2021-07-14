Прибыль гостиничного бизнеса и индустрии досуга в России снизилась на 55% за год

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прибыль гостиничного бизнеса и индустрии досуга в РФ снизилась на 55% с июня 2020 по апрель 2021 года (по сравнению с 2019 годом) и составила 19,1 млрд рублей, сообщили аналитики российского агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

"Совокупная прибыль отечественного гостиничного бизнеса и индустрии досуга и развлечений (именно эти виды деятельности по кодам ОКВЭД позволяют наиболее репрезентативно отразить финансовые показатели внутреннего туризма) за 11 месяцев после снятия большей части карантинных ограничений - с июня 2020 по апрель 2021 года - составила лишь 55% от доковидного 2019 года, или 19,1 млрд рублей по сравнению с 34,6 млрд рублей по прошлогоднему показателю", - говорится в комментарии агентства.

При этом Крым, Краснодарский край и Ярославская область показали прибыль по данным видам деятельности. Закрытые границы позволили Крыму и Краснодарскому краю не снижать темпов роста прибыли с 2018 года. Крымский туристический сектор за последние 11 месяцев увеличил прибыль на 30% по сравнению с полным 2019 годом, до 811 млн рублей, а краснодарский - почти вдвое, до рекордных 3,6 млрд рублей. По итогам летнего сезона 2021 года показатели продолжат расти, ожидают аналитики.

Показатели московского туристического сектора снижались с 2018 года. Снижение прибыли почти вдвое в 2019 году - с 20 млрд до 12 млрд рублей - объясняется исчерпанием эффекта от чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечается в материале. Дальнейшее снижение - до 6 млрд рублей за рассматриваемые 11 месяцев - является прямым следствием пандемии.

Наибольшие потери понес туристический бизнес в Санкт-Петербурге, который по итогам последних 11 месяцев показал чистый убыток. "Данное обстоятельство объясняется гораздо более длительным периодом административных ограничений в северной столице", - отмечается в комментарии.

Туристический сектор Татарстана зафиксировал снижение прибыли за отчетный период на 77% - до 771 млн рублей (3,4 млрд рублей в 2019 году), а доля в общероссийской прибыли упала с 23,6% до 6%. Аналогичные тенденции наблюдаются и на других направлениях туризма - Красноярского края, Приморья, Свердловской и Тюменской. В данных областях стабильно повышавшаяся до пандемии прибыль снизилась более чем в два раза.