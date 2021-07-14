Ульяновские сельхозпредприятия получат 700 млн рублей господдержки в 2021 году

ТАСС, 14 июля. Сельскохозяйственные предприятия Ульяновской области получат 700 млн рублей государственной поддержки в 2021 году. Об этом сообщил на встрече с врио главы региона Алексеем Русских министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, который в среду прибыл в область с рабочей поездкой.

"Что касается господдержки, для нас эта тема наиболее важна. Мы по сути дела в ручном режиме контролируем доведение средств до сельхозтоваропроизводителей. Важно, чтобы они вовремя получали эти ресурсы. Здесь отмечу, что в 2021 году области предусмотрено порядка 700 млн рублей поддержки, освоение находится на уровне 41% - это выше, чем среднероссийские показатели", - сказал он.

Патрушев подчеркнул, что положительный опыт области в части внедрения региональных мер поддержки в комплексе с федеральными деньгами усиливают позиции АПК области.

По словам министра, в регионе с 2020 года растет производство скота и птицы, и в этом году тенденция сохраняется. "Ульяновская область активно поддерживает развитие животноводства. В частности, за счет региональных мер поддержки, в том числе возмещается часть затрат на приобретение инкубационного куриного яйца, это позволило дополнительно поддержать птицеводческие предприятия региона. И как результат, мы видим рост в первом полугодии 2021 года численности сельхозптицы на 40%, а производство яиц увеличилось почти на треть", - отметил Патрушев.