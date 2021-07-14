ДОМ.РФ разработал проект стратегии цифровой трансформации на 2021-2024 годы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ разработал и представил проект стратегии цифровой трансформации института развития в жилищной сфере на 2021-2024 годы. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

Ранее правительство выпустило директивы для 50 крупнейших госкомпаний по цифровой трансформации, в соответствии с которыми они должны разработать, согласовать с профильным органом власти и с Минцифры программы цифровой трансформации. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.

"Проект стратегии детально описывает практические шаги госкомпании по переходу к использованию цифровых сервисов, а также определяет ключевые проекты трансформации ДОМ.РФ, уже реализованные и запланированные к внедрению", - говорится в сообщении со ссылкой на презентацию стратегии, прошедшую в формате воркшопа с участием российских министерств и госкомпаний. Реализация стратегии позволит сократить административные барьеры и сроки строительства, снизит расходы госбюджета и частного бизнеса, создаст единое информационное пространство электронного взаимодействия органов власти, застройщиков и граждан, считают в ДОМ.РФ.

Институт развития стал одной из первых госкомпаний, представивших проект стратегии цифровой трансформации, сообщил на презентации управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак. "Наша команда проработала возможности, которые дает "цифра" для нескольких групп строительной отрасли - государства, застройщиков и, конечно, граждан. Все наши наработки доступны для других госкомпаний для подготовки собственных стратегий цифровой трансформации", - приводит его слова пресс-служба. В ходе презентации стратегии ДОМ.РФ также выступил с предложением создать сообщество менеджеров по цифровизации госкомпаний для обмена опытом и ускорения перехода государства на использование цифровых сервисов.

Цифровая трансформация - один из национальных приоритетов, подчеркнул на презентации заместитель директора департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры России Алексей Дорожко. "Проект стратегии ДОМ.РФ, который разработан с соблюдением наших рекомендаций цифровой трансформации госкомпаний, будет в ближайшее время рассмотрен. Процесс согласования документа и принятия решения должен завершиться до 1 сентября. Думаю, решение будет положительное", - цитирует его пресс-служба.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.