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В Сочи намерены создать вертолетный хаб

В октябре в городе должны ввести в эксплуатацию вертолетный ангар и терминал для обслуживания пассажиров

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Строительство вертолетного хаба и площадок планируется в Сочи за счет средств инвесторов, в октябре 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию вертолетного ангара и терминала для обслуживания пассажиров. Благодаря проекту город получит готовую сеть вертодромов с официальным перевозчиком, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале в среду.

"За счет привлечения внебюджетных средств планируется строительство вертолетного хаба и площадок. Благодаря этому город получит готовую сеть вертодромов и вертолетных площадок с официальным перевозчиком, развитой инфраструктурой, отвечающей всем требованиям авиационной безопасности", - написал глава Сочи.

Проектная документация по планировке и организации земельного участка в Красной Поляне уже готова, в октябре 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию вертолетного ангара и терминала для обслуживания пассажиров. Там же будет размещена зона досмотра службой авиационной безопасности.

"Также рассматриваем три возможные локации для строительства хелипорта в Сочи и участок для организации площадки для выполнения взлета и посадок", - добавил Копайгородский.

Он отметил, что Центр авиации будет зарегистрирован в Сочи и будет пополнять бюджет города.

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