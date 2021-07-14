Первые рейсы по трем новым авиамаршрутам ДФО выполнят до августа

ТАСС, 14 июля. Три новых межрегиональных социально значимых авиамаршрута на Дальнем Востоке заработают до августа, сообщил в среду глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Сегодня принято постановление правительства о субсидировании авиаперевозок по 20 маршрутам внутри ДФО. Три рейса в Амурской области: Благовещенск - Комсомольск-на-Амуре, Зея - Благовещенск - Хабаровск и Тында - Благовещенск - Хабаровск. До августа будут выполнены первые рейсы", - сообщил Чекунков.

Из постановления следует, что предельный размер социального тарифа по направлениям Хабаровск - Тында (с посадкой в Благовещенске) - 7,5 тыс. рублей, Хабаровск - Зея (с посадкой в Благовещенске) - 6,9 тыс. рублей, Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск - 4,5 тыс. рублей. Что касается остальных направлений, то, исходя из документа, предельный размер социального тарифа по направлениям Ноглики - Хабаровск, Хабаровск - Шахтерск, Комсомольск-на-Амуре - Южно-Сахалинск, Магадан - Петропавловск-Камчатский не превышает 5 тыс. рублей. А по направлениям Владивосток - Чита, Южно-Сахалинск - Красноярск, Владивосток - Улан-Удэ, Владивосток - Николаевск-на-Амуре - до 10 тыс. рублей, Хабаровск - Якутск, Красноярск - Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск- Анадырь - до 11 тыс. рублей.

Размер социального тарифа по направлениям Оха -Хабаровск, Анадырь - Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск, Владивосток - Советская Гавань - от 5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей. Маршрут Кавалерово - Хабаровск - 3,2 тыс. рублей, Южно-Сахалинск - Советская Гавань - 2,2 тыс. рублей.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,58 млрд рублей на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2021 году. Правительство РФ утвердило правила субсидирования дальневосточных авиаперевозок. Стоимость пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке снизится благодаря масштабной программе субсидирования. Согласно правилам, предполагается, что авиакомпании выполнят 1 780 рейсов в рамках программы субсидирования, воспользоваться субсидиями смогут только авиакомпании, зарегистрированные в ДФО, чьими акционерами являются два и более субъекта РФ.