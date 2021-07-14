Минцифры открыло "школьные" выплаты на госуслугах для всей страны

МОСКВА, 14 июля./ТАСС/. Форма для отправки заявления на оформление "школьной" выплаты для всех россиян открылась на портале госуслуг, говорится в сообщении Минцифры.

Выплаты на детей и отказ от плоской шкалы НДФЛ. Главное из обращения Владимира Путина

Теперь те родители, которые ранее не использовали портал для оформления "детских" выплат и не получили персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Тем, кто уже подал заявления в ответ на уведомления, дополнительных действий предпринимать не нужно.

"Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда", - прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

По итогам проведенной 11 июля 2021 года рассылки на настоящий момент выплаты оформили 7 млн родителей на 9,8 млн детей.

История вопроса

В соответствии с указом президента РФ все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. Предполагалось, что подать документы на выплату через госуслуги можно будет, начиная с 15 июля 2021 года. В Минцифры уточнили, что для удобства граждан было принято решение уже 11 июля запустить механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.

В министерстве напомнили, что 12,5 млн родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на "школьную" выплату. В Минцифры добавили, что необходимо было зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в ПФР. Среднее время проверки заявления составило менее минуты, если пользователь не менял расчетный счет. Также крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, "Почта банк" и ряд других, предложили своим клиентам дополнительные бонусы при перечислении выплат на открытые у них счета.

Ранее глава министерства Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.