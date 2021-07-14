В "Русснефти" заявили, что Михаил Гуцериев не имеет контроля в компании

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Русснефти" согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль со стороны бизнесмена Михаила Гуцериева. Об этом говорится в сообщении "Русснефти".

В компании отметили, что совет директоров пришел к такому заключению на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства ЕС.

"Как следует из юридического анализа консультантов, Михаил Гуцериев не является контролирующим лицом компании в силу отсутствия у него прав или полномочий назначать, или снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа "Русснефти", - указали в компании.

Гуцериев также не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций "Русснефти" и не обладает правами или полномочиями оказания доминирующего влияния на компанию в соответствии с каким-либо акционерным соглашением или положениями устава компании. "Кроме того, у него также отсутствуют и иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС", - подчеркнули в "Русснефти".

На годовом собрании 28 июня акционеры "Русснефти" избрали совет директоров компании, в который не вошел Гуцериев. Ранее бизнесмен самостоятельно вышел из совета директоров из-за санкций ЕС. Гуцериев также был исключен из списка аффилированных лиц "Русснефти".

Михаил Гуцериев до июня 2021 года бессменно возглавлял совет директоров компании. После того, как ЕС включил его в санкционный список по делу самолета Ryanair в Белоруссии, он вышел из состава совета, а "Сафмар" дал разъяснения о том, что привязка компаний из периметра группы "Сафмар" к личности Гуцериева неверна, так как не только он является их совладельцем.

Об акционерах "Русснефти"

Основной контроль в "Русснефти" по-прежнему принадлежит компаниям, связанным с "Сафмаром" - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). "Веридж инвестментс лимитед" принадлежит 7,21% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ). "Трасту", соответственно, принадлежит 19,23%. "Траст" получил эти акции "Русснефти" после санации Бинбанка, в котором у Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%. Прочие акционеры владеют 16,92% акций компании.