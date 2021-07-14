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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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S7 рассматривает возможность открытия рейсов в Чехию и Францию

Авиакомпания ожидает публикации официальных документов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. S7 рассматривает возможность открытия рейсов в Чехию и Францию, ожидает публикации официальных документов, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"S7 Airlines ожидает публикацию официальных документов по открытию авиасообщения с Францией и Чехией. После их изучения мы примем решение о запросе соответствующих допусков у авиационных властей", - сказали в компании.

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля. Рейсы будут осуществляться между столицами с частотой четыре рейса в неделю, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теги
ЧехияРоссияФранцияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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