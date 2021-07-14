Эксперты заявили, что продажи шампанского в России в I полугодии выросли на 9,8%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Продажи шампанского в России в I полугодии 2021 г. выросли на 9,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. и составили 7,6 млн дал, продажи водки за этот период упали на 3,8%. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем розничной продажи вин шампанских и игристых в январе - июне 2021 года составил 7,6 млн дал (109,8% от уровня января - июня прошлого года). В июне продано 1,3 млн дал (105,6% от уровня июня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

При этом продажи тихих вин в январе - июне 2021 года снизились на 2,4% и составили 25,3 млн дал, в июне - на 3,5%, до 4,4 млн дал. Объем розничной продажи фруктовых вин в I полугодии 2021 года вырос на 5,9% и составил 6,4 млн дал, в июне продажи снизились на 12%, до 1,03 млн дал.

Как сообщили в союзе, объем розничной продажи водки в январе - июне 2021 года снизился на 3,8%, до 34,1 млн дал, в июне - на 4,8%, до 5,5 млн дал. В то же время продажи коньяка за полугодие выросли на 3,6%, до 5,6 млн дал, в июне - на 2,7%, до 845,1 тыс. дал.

Всего объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - июне 2021 года снизился на 2,7% и составил 99,4 млн дал, в июне - на 4%, до 16,2 млн дал. Объем розничной продажи напитков слабоалкогольных (с содержанием спирта не более 9%) в отчетном периоде вырос на 34,3% и составил 3,97 млн дал, в июне - на 28,1%, до 758,4 тыс. дал.