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МЭР считает неочевидной связь между мерами ЕК по углеродному регулированию и климатом

По мнению главы ведомства Максима Решетникова, глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Взаимосвязь между разработанными Европейской комиссией мерами по трансграничному углеродному регулированию и борьбой с изменением климата неочевидна, сообщает Минэкономразвития со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова. По его мнению, глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран.

"Взаимосвязь между предлагаемым Евросоюзом механизмом и борьбой с изменениями климата, по мнению главы Минэкономразвития, также неочевидна. Парижское соглашение гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении министерства.

"Глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран. Тем более, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли", - считает Решетников.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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