Росрыболовство распределит доли квот добычи колючего краба на Дальнем Востоке

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Росрыболовство в июле-августе 2021 года распределит доли квот добычи колючего краба на Дальнем Востоке, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по рыболовству планирует распределить квоты добычи колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне для осуществления промышленного и прибрежного рыболовства. Заявки о закреплении доли квоты ведомство принимает с 26 июля по 13 августа 2021 года включительно", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, распределение долей связано с тем, что с 2021 года колючий краб в Северо-Охотоморской подзоне включен в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). Приказом Росрыболовства от 3 декабря 2020 года для осуществления промышленного рыболовства в Северо-Охотоморской подзоне выделено 123,15 тонны краба колючего. Общий вылов всех видов крабов российскими рыбаками в 2020 году превысил 103 тыс. тонн, из которых около 80 тыс. тонн пришлось на Дальний Восток.