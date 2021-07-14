В "Ростелекоме" по делу о мошенничестве с тендерами снова провели выемку документов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур в среду во второй раз провели выемку документов в ПАО "Ростелеком" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с тендерами в компании. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, в деле могут появиться новые фигуранты.

Ранее выемка документов в "Ростелекоме" проводилась в середине апреля 2020 года. "В помещении ПАО "Ростелеком" в Москве следователи снова провели выемку электронных почтовых сообщений, отправленных и принятых с использованием почтовых ящиков, находящихся на ресурсах компании за период с 2016 по 2019 год", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что следственные действия по делу о мошенничестве прошли в офисе "Ростелекома" на улице Бутлерова. Разрешение на выемку документов санкционировал Басманный суд Москвы.

В конце марта источник ТАСС сообщал, что правоохранители при оперативном сопровождении ФСБ в рамках дела о мошенничестве с тендерами в компании провели обыски в загородном доме замдиректора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком" Александра Варева, который был позже допрошен следователями и остался в статусе свидетеля. Представляющий его интересы адвокат Александр Карабанов отказался давать комментарии по поводу выемки документов, заявив, что ему ничего неизвестно о следственных действиях в российском провайдере цифровых услуг и сервисов.

Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. Официальными комментариями правоохранительных органов и компании "Ростелеком" ТАСС пока не располагает.

Как сообщал ранее источник ТАСС, следствие считает, что аффилированные с "Ростелекомом" фирмы завышали объемы выполненных работ и выставляли подложные счета в рамках участия в тендерах. По его словам, кураторы из "Ростелекома" закрывали глаза на противоправные действия при утверждении тендеров, а полученную сверхприбыль делили между собой.

Басманный суд ранее в рамках дела о мошенничестве отправил в СИЗО бизнесмена Андрея Шмитько, главу департамента АО "Ай-теко" Игоря Колпакова и руководителя управления сопровождения проектов мобильных сервисов ГКУ Москвы "Информационный город" Олега Филимонова. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок предварительного следствия по делу продлен до середины августа.