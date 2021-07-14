В "Русале" заявили, что пошлины ЕС на импорт алюминия приведут к росту его стоимости

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Введение пошлин на импорт алюминия в Евросоюз автоматически приведет к увеличению его средней стоимости на рынке, повлияет на конкурентоспособность производителей высокотехнологичной продукции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского алюминиевого холдинга "Русал".

"Наша позиция в значительной степени совпадает с позицией алюминиевой отрасли ЕС. Мы считаем, что появление пошлин автоматически приведет к увеличению средней стоимости алюминия на рынке. Это скажется в первую очередь на европейских переработчиках алюминия - секторе даунстрим, так как рынок ЕС очень зависим от импорта первичного алюминия, а местные мощности покрывают лишь 25% потребностей в металле", - сообщили в компании. Перерабатывающий сектор даунстрим является главным двигателем создания добавленной стоимости в алюминиевой отрасли ЕС, на который приходится 90% всей рабочей силы в этом секторе, добавили в "Русале".

В свою очередь рост цены потребляемого ЕС алюминия напрямую повлияет на конкурентоспособность как клиентов "Русала" (европейский рынок является одним из ключевых рынков сбыта для компании), так и других производителей высокотехнологичной продукции, включая машины, оборудование, электрические изделия, а также скажется на всей экономике, инфляционных ожиданиях и росте импорта готовых изделий, считают в алюминиевом холдинге.

"Мы считаем, что перед имплементацией СВАМ должен быть дан всесторонний анализ его эффекта на конкурентоспособность и снижение выбросов", - сообщили ТАСС в компании. На данный момент сложно прогнозировать эффект предложенного налога, добавили в "

При этом либерализация торговли низкоуглеродным алюминием является "единственным возможным путем развития для стимулирования перехода отрасли на низкоуглеродную повестку", отметили в "Русале".

"Углеродный след продукции "Русала" в три раза ниже среднеотраслевого показателя на тонну алюминия, это является нашим конкурентным преимуществом, и мы считаем, что увеличение доли продукции с низким углеродным следом - это будущее мировой экономики", - заключили в компании.

Об углеродном налоге ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила в среду обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза.

В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт ряда товаров в ЕС, в том числе на сталь, алюминий и цемент.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.