Индексы Мосбиржи и РТС 14 июля снизились более чем на 1%

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду снизился вместе с ценами на нефть, реагируя на недавно опубликованные данные по инфляции в США. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился более чем на 1,14%, до 3832,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,4%, до 1625,77 пункта.

"Российский рынок акций в среду корректировался вниз вместе с ценами на нефть и зарубежными площадками. Над рынками продолжил довлеть шлейф вышедших накануне данных по инфляции в США - июньский индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 5,4% при ожидавшемся снижении до 4,9%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Негативные изменения цен на нефть были связаны с сообщением СМИ о том, что в ближайшее время состоится новая встреча ОПЕК+, на которой могут утвердить консенсус между Саудовской Аравией и ОАЭ по будущим квотам.

Рынок акций

Лидерами по снижению оказались бумаги TCS Group. После жалоб клиентов на неустойчивую работу сервиса стоимость глобальных депозитарных расписок упала на 4%, пояснил аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Акции "Газпрома" снизились на 3,15%, акции ВТБ упали на 1,92%. После раскрытия показателей производственной деятельности за II квартал 2021 снизились на 1,31% акции ММК.

Калачев также отмечает, что среди лидеров роста за день оказались акции платежного сервиса QIWI (+3,22%), продолжают расти привилегированные акции "Мечела" (+6,15%) после ранее опубликованных результатов работы компании за первое полугодие.

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", рассказал, что "в очередной раз "защитную" роль на рынке играют бумаги нефтехимии". "В отсутствие значимых признаков усиления регуляторного давления на отрасль, реализующую масштабные долгосрочные инвестиционные проекты, рынок похоже продолжает выбирать акции сектора как вариант хеджирования инфляционных рисков и вложений с расчетом на итоговый успех в мерах стимулирования спроса. Причиной для покупок акций "Нижнекамскнефтехима" и "Казаньоргсинтеза" послужила новость о продлении до октября ЕЭК "антидемпингового расследования в отношении полиэтилена высокой плотности из Узбекистана", - отметил Осин.

Прогноз на завтра

"В четверг утром тон настроениям могут задать статданные из КНР - инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства в июне, оценка ВВП за II квартал, уровень безработицы", - поделился инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций". Кроме того, завтра будет опубликована "важная экономическая статистика по США - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, июльский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, а также объем промышленного производства в июне", отмечает он.

Эксперты полагают, что индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3800-3900 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах 73,7-74,7 и 87,15-88,15 рублей за евро.