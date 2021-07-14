В ФРГ заявили, что "Северный поток - 2" нельзя использовать как инструмент против Украины

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Германия в будущем будет нуждаться во всех больших объемах газа, и в связи с этим Берлину не особенно важно, будет ли он поступать по "Северному потоку" или через транзит. Как заявил в среду кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, выступая на мероприятии газеты Stuttgarter Zeitung , для ФРГ главное, чтобы трубопровод не использовался в качестве геополитического инструмента против Украины.

"Все решено, это экономический проект, а геополитический аспект должен быть учтен. С точки зрения политики, все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю", - сказал он. "Нам в будущем нужно будет больше газа, если мы хотим завершить энергетическую реформу. А в Западной Европе все меньше стран производят газ", - добавил Лашет.

По его словам, ориентировочно в августе-сентябре укладка труб "Северного потока - 2" завершится и тогда "нужно будет новое разрешение - европейское, чтобы газ начал поставляться". "И тогда можно поставить условие, чтобы это нельзя было использовать геополитически", - добавил глава ХДС.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.