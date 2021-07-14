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Пандемия COVID-19

В ФРС заявили, что экономика США продолжает восстанавливаться после пандемии

В транспортной и туристической сферах рост показателей выше среднего, заявили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Экономика США в период с конца мая по начало июля продолжила дальнейшее восстановление от последствий пандемии, демонстрируя рост от умеренного до уверенного в различных отраслях. Об этом говорится в опубликованной в среду Бежевой книге Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка. Документ посвящен оценке состояния и перспектив развития экономики в различных регионах страны.

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"Экономика США продолжила укрепляться с конца мая по начало июля, демонстрируя рост от умеренного до уверенного. В числе отраслей, сообщающих о росте выше среднего, транспортная, туристическая, [сферы] производства и нефинансовых услуг. Энергетические рынки немного улучшили [показатели], в сельскохозяйственном секторе результаты смешанные", - отмечает ФРС.

"Сбои со стороны предложения стали более распространенными, это включает нехватку материалов и рабочей силы, задержки в поставках и низкие запасы многих потребительских товаров", - говорится при этом в документе.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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