В России расходы на культуру из консолидированного бюджета выросли за семь лет в 1,6 раза

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Расходы на культуру из консолидированного бюджета непрерывно росли последние семь лет. Объем расходов за 2013-2020 годы вырос в 1,6 раза и составил 610,1 млрд рублей, сообщается в отчете Счетной палаты (СП).

"Объем расходов на культуру из консолидированного бюджета Российской Федерации за 2013-2020 годы вырос в 1,6 раза. Финансирование из федерального бюджета увеличилось на 53%, а из консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - на 65%", - говорится в документе.

Отмечается, что практически все это время увеличивалось и внебюджетное финансирование - из доходов учреждений культуры. Однако пандемийный 2020 год стал исключением и в течение него объем собственных вложений участников сферы культуры сократился.

Сообщается, что в 2019-2020 годах регионам на культурную сферу было выделено почти 27 млрд рублей из федерального бюджета, в том числе в рамках национального проекта "Культура". Средства были практически полностью освоены, а все показатели и результаты нацпроекта в основном достигнуты, добавили в ведомстве.

Уровень зарплаты

По данным СП, уровень зарплаты не ниже средней по региону установлен среди сотрудников в сфере культуры в целом по России в 2018-2020-х годах. Результат был достигнут за счет высоких зарплат в федеральных учреждениях, сообщается в отчете ведомства.

"Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе в соответствии с Указом № 597 планировалось обеспечить к 2018 году. Начиная с 2019 года продолжен мониторинг за сохранением установленного Указом № 597 показателя оплаты труда работников учреждений культуры. Целевое значение показателя, установленное в Указе № 597, в целом по Российской Федерации формально выполнено и превысило план в 100 % (в 2018 году - 102,9 %, в 2019 году - 104,9 %, в 2020 году - 101,5 %)", - говорится в документе.

Отмечается, что основной вклад в достижение показателя вносят федеральные учреждения культуры, значительно перевыполняющие его целевые значения. Так, в 2018 году этот показатель составил 179,6 %, в 2019 году - 180,1 %, а в 2020 году - 169,3 %. При этом в муниципальных учреждениях данный показатель не достигнут ни в один из трех годов и составлял чуть больше 80%. Низкий уровень оплаты труда сказывается на том, что большинство муниципальных учреждений культуры испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, указали в отчете ведомства.

Если смотреть на данные в разрезе регионов, то можно сделать вывод, что целевой показатель оплаты труда не достигается в значительной части субъектов РФ. В 2018 году он не был достигнут 27 субъектами, в 2019 году - 20 субъектами, а в 2020 году - 36 субъектами, то есть 42% регионов.

В Счетной палате заметили, что в учреждениях культуры преобладают "возрастные" кадры, в то время как сотрудники в возрасте до 35 лет составляют менее 15 %. Более трети преподавателей детских школ искусств имеют непрофильное высшее или среднее образование, а в библиотеках этот показатель достигает 50%.