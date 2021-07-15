Строительство на Хайнане первого в мире малого модульного реактора завершится в 2026 году

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июля. /ТАСС/. Китай планирует завершить строительство на Хайнане первого в мире малого модульного реактора "Лянлун-1" (также известен как ACP100) в начале 2026 года. Об этом сообщил в среду информационный портал "Наньхайван".

"Строительство малого модульного реактора будет завершено за 58 месяцев", - приводит портал слова заместителя генерального директора хайнаньского подразделения Китайской государственной ядерной корпорации (CNNC) Ли Чжэньюня.

Как отмечают разработчики, "Лянлун-1" будет способен ежегодно генерировать около 1 млрд кВт·ч электроэнергии, чего будет достаточно для снабжения 526 тыс. домохозяйств. Он может использоваться для теплоснабжения, охлаждения, производства пара для промышленных предприятий, в проектах по добыче высоковязкой нефти и других целях.

Реализация проекта позволит снизить зависимость провинции Хайнань от использования для выработки электроэнергии ископаемых видов топлива и сократит выбросы углекислого газа.

"Лянлун-1" - это водо-водяной реактор под давлением, его мощность составляет 125 МВт. Он был разработан CNNC на основе реактора "Хуалун-1" (ACP1000). "Лянлун-1" был одобрен МАГАТЭ в 2016 году и стал первым подобным малым модульным реактором в мире. Строительство первого, демонстрационного реактора началось на хайнаньской АЭС "Чанцзян" 13 июля этого года.

Малые модульные реакторы дешевле обычных, а их строительство требует значительно меньше времени. Меньшие габариты позволяют доставить их в готовом виде в отдаленные и труднодоступные районы и относительно быстро начать их эксплуатацию.