Ирландия намерена отказаться от ставки корпоративного налога в 12,5% в конце 2021 года

ТАСС, 15 июля. Власти Ирландии планируют отказаться от действующей ставки корпоративного налога в размере 12,5% в конце текущего года. Об этом в среду сообщила местная газета Irish Examiner со ссылкой на источники в правительстве республики.

По информации издания, Ирландия откажется от налога в 12,5% на деятельность корпораций в рамках нового соглашения, рассматриваемого на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран Группы двадцати (G20), о проведении международной налоговой реформы, окончательное подписание которого ожидается в октябре. "Ирландия будет и дальше отстаивать права малых стран на сохранение некоторых конкурентных преимуществ, но мы не хотим выделяться в плане глобального налогового соглашения", - приводит газета слова одного из источников в правительстве Ирландии.

5 июня министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это пока происходит. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.

1 июля ОЭСР сообщила, что 130 стран заявили о присоединении к новым рамкам международной налоговой реформы, включающей налог 15% на деятельность цифровых корпораций. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, приложивший немало усилий к ведению переговоров о новой системе налогообложения корпораций, подчеркнул, что считает достигнутую договоренность "самой важной за последние сто лет международной налоговой договоренностью". К соглашению, однако, не присоединилась небольшая группа стран, в частности Ирландия и Венгрия, с самого начала переговоров выступающие против такой налоговой договоренности.