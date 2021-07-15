Площадь пашенных земель в Приамурье к 2025 году доведут до 1 500 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области в течение четырех лет планируют ввести в оборот 200 тыс. пашенных земель, до конца 2025 года их площадь достигнет 1 500 тыс. га, сообщает в четверг пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

"В области вводятся в оборот ранее неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. За 2019 и 2020 годы введено в оборот 22,8 тыс. га ранее неиспользуемых земель. В 2021 году планируется ввести в оборот еще 20 тыс. га, а до 2025 года - оставшиеся 180 тыс. га и довести пашню до 1 500 тыс. га (100%)", - говорится в сообщении.

Также к 2025 году в планах увеличить темпы обновления тракторов и комбайнов на 38% и 42% соответственно. По информации правительства области, в 2020 году сельхозпредприятия приобрели 130 тракторов, 80 зерноуборочных комбайнов, а также другие сельскохозяйственные машины и оборудование.

Агропромышленный комплекс является важной составной частью экономики Амурской области и формирует 8% ее валового регионального продукта. В настоящий момент в Приамурье выращивается около 40% общего объема российской сои, бобовые. В области работает 111 сельскохозяйственных предприятий, 580 крестьянских (фермерских) хозяйств, 99,5 тыс. личных подсобных хозяйств граждан, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.