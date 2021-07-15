Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 12,7%

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Темпы экономического роста Китая в первой половине текущего года составили 12,7%. Об этом говорится в распространенном в четверг докладе Государственного статистического управления КНР.

"Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2021 года составил 53,216 трлн юаней (около $8,24 трлн по текущему курсу), увеличившись на 12,7% в годовом выражении. <...> В частности, в первом квартале рост составил 18,3%, во втором квартале показатель составил 7,9%", - говорится в докладе.

Промышленное производство

Промышленное производство в первой половине текущего года увеличилось в Китае в годовом исчислении на 15,9%, говорится в докладе.

"В первой половине текущего года темпы роста промышленного производства составили 15,9%", - указывается в документе. При этом только в июне темпы роста составили 8,3%.

По итогам первого квартала показатель достиг 24,5%.

Темпы роста промышленного производства в КНР за последние несколько лет постепенно снижаются. В 2018 году показатель составил 6,2%, в 2019-м - 5,7%, а в прошлом году на фоне пандемии упал до 2,8%.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, в первой половине текущего года выросли в годовом исчислении на 12,6%, до 25,59 трлн юаней (порядка $3,96 трлн), говорится в докладе.

"В первой половине текущего года инвестиции в основные фонды Китая составили 25,59 трлн юаней, что на 12,6% больше в годовом выражении", - говорится в документе.

По итогам января - июня инвестиции в добывающие отрасли Китая выросли на 21,3%. Приток капитала в сектор промышленного производства за указанный период вырос на 16,3%. Инвестиции в сферу услуг выросли в годовом выражении на 10,7%.

По итогам 2020 года инвестиции в основные фонды Китая, исключая сельское хозяйство, выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).

Розничные продажи

Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первой половине текущего года составил 21,19 трлн юаней (около $3,28 трлн по текущему курсу), увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в докладе.

В документе сказано, что по итогам января - июня объем розничных продаж в городских районах вырос на 23,3% в годовом исчислении, до 18,409 трлн юаней (около $2,85 трлн). В сельской местности показатель составил 2,78 трлн юаней (около $430,34 млрд), что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в июне объем розничных продаж вырос на 12,1%, до 3,76 трлн юаней (около $582 млрд).

В докладе отмечается, что с января по июнь в Китае наблюдался значительный рост объемов реализации товаров через интернет - на 23,2%, до 6,113 трлн юаней (около $946,3 млрд).

Согласно официальной статистике, за счет внутреннего потребления обеспечивается более половины экономического роста Китая. По итогам 2020 года объем розничных продаж потребительских товаров в КНР составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом исчислении.