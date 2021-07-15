Более 60% россиян заявили, что задумываются о получении статуса самозанятого

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 60% россиян уже задумывались о том, чтобы получить статус самозанятого. Об этом сообщается в исследовании маркетплейса для самозанятых Qugo.ru и исследовательской компании Cup.li среди более 2 тыс. человек со всей России в возрасте от 18 до 65 лет.

По данным аналитики, 62% россиян уже задумывались о получении статуса самозанятого для себя. Останавливает их страх не найти клиентов на свои услуги (45%), отсутствие уверенности, что государство не изменит условия этого налогового режима, который представляется весьма выгодным (40%), а также опасения, что самозанятость как нововведение от государства имеет "подводные камни", которые еще только предстоит выяснить (34%). Меньше всего россиян в контексте перехода на самозанятость беспокоят сложности при получении кредитов (14%) и опасения не получить достойную пенсию (22%).

При этом большая часть респондентов (70%) сообщили, что на данный момент получают основной доход от работодателя, 10% являются самозанятыми, 8% живут на пособие от государства, 6% являются индивидуальными предпринимателями и имеют наемных сотрудников, 1% рассказали, что живут на дивиденды. 2% россиян признались, что основной источник денег для них - "серые" доходы.

Исследователи также выяснили, что более половины россиян (55%) по-прежнему не понимают, как жить "на одну зарплату", и имеют дополнительный источник дохода. Больше всего таких респондентов проживает в Москве (61%) и в СЗФО (61%). При этом каждый третий россиянин имеет дополнительные доходы вне правового поля: 30% респондентов признались, что их дополнительный источник дохода является неофициальным. 24% подработки - это официальная работа по совместительству, 20% респондентов получают легальный доход как самозанятые, 18% считают дополнительным доходом пособие от государства, а 8% являются индивидуальными предпринимателями.

Выход из "серой" зоны

Почти 40% признались, что за последний год их отношение к самозанятости и идее легализации таким образом "серого" дохода изменилось в лучшую сторону. При этом половина россиян не смогли правильно ответить на вопрос, какие налоги платят самозанятые граждане в России: либо ошибочно определяют ставку налога на профессиональный доход, либо перечисляют среди обязательных для самозанятых платежей взносы в фонд социального страхования и другие выплаты. Кроме того, половина россиян ошибочно считают, что в России за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена только административная ответственность.

67% россиян сообщили, что среди их знакомых есть самозанятые граждане. Больше всего таких респондентов оказалось в Москве и Санкт-Петербурге (72 и 71%, соответственно), меньше всего - на Урале и в ПФО (62 и 64%). В сознании большинства россиян "самозанятость" ассоциируется с работой на себя, 30% считают это явление формой занятости, 19% видят в самозанятости только налоговый режим для граждан, а 2% - еще и определенный социальный статус. В топ профессий и услуг, наиболее подходящих для самозанятости, россияне внесли репетиторство (51%), парикмахерские услуги, косметологию и другие услуги в сфере красоты (41%), компьютерные услуги и разработку сайтов (32%), сдачу в аренду квартир (26%), хенд-мейд (22%), реализацию продукции дачного и личного приусадебного хозяйства (21%).

Каждый второй житель России согласен, что самозанятость дает свободу в выборе нагрузки, клиентов, времени и места выполнения работы, что особенно актуально во время борьбы с пандемией. Также россиян привлекает возможность заниматься любимым делом (28%) и легализация дополнительного дохода (22%). Менее всего россиян стимулирует дополнительная помощь для самозанятых от государства: только 3% россиян сообщили, что видят в субсидиях и бесплатном обучении главное преимущество самозанятости для себя.

Россияне связывают появление института самозанятости не только с намерением государства вывести из "серой" зоны внештатный персонал, но и с прямой выгодой для крупного бизнеса (так считают 37% опрошенных). По мнению опрошенных, компании переходят на сотрудничество с самозанятыми с целью экономии на налогах (таково мнение 47% опрошенных). 24% видят выгоду для бизнеса в тестировании новых форм управления, 21% - в оптимизации сезонного персонала, еще 7% - в возможном переходе на проектную работу. При этом только треть россиян сообщили, что знают компании, которые сотрудничают с самозанятыми, 70% ответили на этот вопрос отрицательно. В то же время, по данным исследования, треть респондентов (28%) назвали самозанятость модным явлением современной России.

"Самозанятость сегодня перестала восприниматься как сложное и непонятное новшество. Как сами граждане, так и бизнес успели разобраться с нюансами этой формы налогообложения и особенностями сотрудничества с плательщиками на профессиональный доход. Если раньше самозанятость была распространена среди привычных для фрилансеров сфер, то сегодня этот режим выбирают представители самых разных профессий: курьеры, водители, фитнес-тренеры, юристы, консультанты по подбору персонала. Вокруг режима самозанятости появились сервисные проекты, которые снимают большинство проблем для всех участников: граждане получают доступ к заказам организаций и гарантиям своевременной оплаты за выполненные работы, а бизнес - поиску надежных исполнителей и удобной системе документооборота. Кроме того, за последний год мы не без удовольствия наблюдаем изменение законодательства в сторону правовой, финансовой и социальной поддержки самозанятых граждан. Все это позволяет говорить о большом будущем этого налогового режима", - прокомментировал результаты исследования генеральный директор маркетплейса для самозанятых Qugo.ru Георгий Чахидзе.