Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в июле

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самые высокие зарплаты в российских городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек чаще всего предлагают программистам "1С". При этом самая высокооплачиваемая вакансия в июле - офтальмолог из Пензы, следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob в июле, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Самая дорогая вакансия июля в подборке - офтальмохирург, которому предлагают от 250 тыс. рублей в месяц в крупнейшей глазной клинике в Пензе. Успешному кандидату обещают работу на современном медицинском оборудовании, карьерный и материальный рост, а также поддержку и уважение руководства клиники", - говорится в выводах исследования. В других городах подобных вакансий в топах нет, при этом программисты "1С" упоминаются в июльском отчете восемь раз с предлагаемой зарплатой от 60 тыс. до 120 тыс. рублей.

Вакансия руководителя группы внедрения "1С" в Томске находится на втором месте в топе: соискателю предлагают 200 тыс. рублей. Также в вакансии указано скорое повышение до руководителя отдела и свободу в принятии решений.

Что касается географии вакансий, то организации Хабаровска чаще всего в июле размещали вакансии с предлагаемой зарплатой более 100 тыс. рублей. В Оренбурге и Ярославле, напротив, шестизначные суммы в июльских вакансиях ни одна организация не указала.

Разнообразие предложений

Помимо программистов "1С" специалисты других профессий практически не дублируются в разных регионах. Большинство представленных специальностей встречаются в исследовании один-два раза и меняются от города к городу.

Так, в Набережных Челнах и Кирове ищут начальника автоколонны с зарплатами от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. В Ульяновске и Ярославле открыты вакансии главного бухгалтера с зарплатой от 60-100 тыс. рублей.

Около 150 тыс. рублей в месяц предлагают заместителю финансового директора строительной компании в Хабаровске, главе группы мобильных разработчиков в IT-компании и руководителю разработки "1С" в Ижевске, а также начальнику финансово-экономического отдела в федеральной геологоразведочной компании Иркутска.

В списке самых высокооплачиваемых предложений июля можно найти разработчиков сайтов и инженеров-проектировщиков с зарплатой примерно в 140 тыс. рублей. Среди вакансий медицинских специальностей самая денежная - врач-уролог в частном медцентре Барнаула, где кандидату предлагают 120 тыс. рублей. Сосудистому хирургу в астраханской клинике предлагают от 100 тыс. рублей, а врачу психиатру-наркологу в краевом психиатрическом диспансере Владивостока - 81 тыс. рублей.

В списке присутствует и ряд рабочих специальностей. Машинист гусеничного и пневмоколесного крана в Тюмени может претендовать на оплату своего труда в 120 тыс. рублей, а сварщик в оренбургской компании - 95 тыс. рублей. Автоэлектрикам, машинистам экскаватора, слесарям в июле предлагают до 60 тыс. рублей. Самую точную зарплату в июле предлагают специалисту по сервису в Томске - 51 591 рубль. Соискателю требуется поддерживать в рабочем состоянии системы оборудования для розлива пива из кег.