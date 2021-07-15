Эксперты: бизнес РФ увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские предприятия увеличили свои вложения в экологию на 97,2 млрд рублей в пандемийный 2020 год по сравнению с предыдущим периодом. Бизнесмены потратили более 640 млрд рублей на защиту воздуха, воды и почвы от загрязнений, а также 196 млрд рублей вложили в экологические инвестиции, сообщили ТАСС в четверг в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным исследования, предприятия потратили 640,5 млрд рублей на защиту воздуха, земли и воды и эксплуатацию природоохранной инфраструктуры, а 196 млрд рублей направили на экологические инвестиции. "Из этих денег больше всего израсходовано на очистку сточных вод - 243,9 млрд рублей, обращение с отходами - 250,1 млрд рублей, а также охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата - 81,9 млрд рублей", - свидетельствуют данные исследования.

Больше всего на экологию в 2020 году потратили предприятия Москвы. Они направили на эксплуатационные расходы и на инвестиции в охрану природы 61 млрд рублей. В числе лидеров также Красноярский край (47,4 млрд рублей), Московская область (47,2 млрд рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (38,1 млрд рублей).

Минимальные вложения в охрану природы сделали предприятия регионов со слаборазвитой индустрией - Ингушетии, Еврейской автономной области, Чечни, Калмыкии, Алтая, Дагестана, Тувы, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.