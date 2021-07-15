МЭР: экспортеры будут пытаться получить на других рынках потерянную в ЕС маржу от ТУР

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Углеродное регулирование приведет к увеличению финансовой нагрузки на импортеров и потребителей в Евросоюзе, сообщили ТАСС в Минэкономразвития РФ. В министерстве добавили, что маржу, которую экспортеры всего мира потеряют в ЕС, они будут пытаться получить на других рынках.

"Трансграничное углеродное регулирование (ТУР) прежде всего приведет к увеличению финансовой нагрузки на импортеров и потребителей в ЕС - компании, которые используют импортные товары (сталь, алюминий, удобрения, руды, цемент и электроэнергия) для производства своей продукции. При этом маржу, которую экспортеры всего мира потеряют в ЕС, они будут пытаться получить на других рынках", - сообщили в министерстве.

Еврокомиссия предложила в среду обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. План предполагает, в частности введение "климатических" таможенных пошлин на импорт в Евросоюз стали, алюминия и цемента и введение прогрессивных климатических тарифов для воздушного и морского транспорта. ЕК также предложила расширить систему торговли углеродными квотами на самолеты и морские суда.