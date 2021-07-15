Цена предложения в рамках IPO ЕМС составляет $12,5 за ГДР

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Цена предложения в рамках IPO ЕМС составляет $12,5 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), объем привлекаемых средств - около $500 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Цена предложения установлена в размере $12,5 за одну ГДР", - отмечается в сообщении.

Совокупный объем средств, привлеченных в ходе IPO, составил приблизительно $500 млн при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован.

Как сообщили в компании, с учетом указанной цены предложения рыночная капитализация компании на дату начала торгов на Московской бирже составит приблизительно $1,125 млрд (83,389 млрд рублей). Предложение состоит из продажи 40 млн ГДР (количество ГДР может уменьшиться максимум на 6 млн в связи с выкупом ГДР в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения), каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.

По завершении предложения и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, доля ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, составит примерно 44%. По итогам предложения, и при условии, что опцион на выкуп ГДР не будет реализован, Игорь Шилов сохранит 55,111% в компании через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Условные торги ГДР на Московской бирже начнутся 15 июля, а безусловные торги - 19 июля 2021 года под тикером GEMC. Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в рамках предложения.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр (общей площадью около 87 тыс. кв. м), а также три гериатрических центра (общей площадью около 14 тыс. кв. м). Компания осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области.