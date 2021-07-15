Путин поздравил коллектив "Росгеологии" с юбилеем

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив государственного геологического холдинга АО "Росгеология" с 10-летним юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Объединяя предприятия во многих регионах России, ваша компания вносит весомый вклад в изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы страны. И конечно, важно, что, внедряя современные технологии, воплощая в жизнь востребованные проекты по поиску перспективных районов добычи полезных ископаемых, разработке месторождений Арктического шельфа, вы сохраняете приверженность замечательным трудовым традициям, заложенным поколениями выдающихся ученых, инженеров, специалистов", - отметил президент.

Путин также выразил уверенность в том, что коллектив "Росгеологии" и дальше будет решать стоящие перед ним задачи, направленные на укрепление экономического и промышленного потенциала страны. Он пожелал работникам геологического холдинга реализации намеченных планов.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.