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Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,17%

Индекс РТС опустился на 0,11%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,17% и составил 3 826,45 пункта, индекс РТС опустился на 0,11% - до 1 624,02 пункта.

К 10:06 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 826 пункта (-0,18%), индекс РТС терял 0,07% и находился на уровне 1 624,57 пункта.

К 10:30 мск индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3 813,64 пункта (-0,5%), индекс РТС терял 0,53% и находился на уровне 1 617,17 пункта.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,62% - до $73,55 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,79% и торгуется на уровне $71,34 за баррель.

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