ФАС одобрила сделку "Магнита" по покупке "Дикси"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ФАС приняла решение удовлетворить ходатайство "Магнита" по покупке торговой сети "Дикси", следует из базы решений антимонопольного органа.

"Федеральная антимонопольная служба принимает решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") о приобретении торговой сети "Диски" и магазинов "Мегамарт" при условии полного исполнения предписания ФАС, предусматривающего ряд строгих ограничений. Так, слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%. Таким образом, в 53 муниципалитетах 142 магазина "Диски" не будут объединены с торговой сетью "Магнит".

Более того, в целях защиты конкуренции и недопущения создания доминирующего положения объединенной сети в соответствии с предписанием ФАС в 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" должна быть снижена в течение года (до 1 июля 2022 года) и не превышать 35%. Торговая сеть "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки. Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок.

О том, что "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций DIXY Holding Limited стало известно в конце мая. Планировалось, что цена сделки составит 92,4 млрд рублей. В сделку входят магазины под брендами "Дикси" и "Мегамарт".