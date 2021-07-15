Московская биржа начала торги депозитарными расписками ЕМС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московская биржа начала торги депозитарными расписками компании United Medical Group, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC). Об этом говорится в сообщении биржи.

"15 июля 2021 года на Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) компании United Medical Group, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC). Первичное размещение ценных бумаг (IPO) EMC состоялось исключительно на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

Ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях. К торгам допущено два транша расписок: ГДР, выпущенные на обыкновенные акции United Medical Group CY Plc, торговый код - GEMC; ГДР, выпущенные на обыкновенные акции United Medical Group CY Plc, торговый код - EM44.

Объем первичного размещения ГДР United Medical Group составит $500 млн, цена размещения - $12,5 за бумагу. По итогам IPO free-float United Medical Group составит 44%. Одна ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании.

Совместные глобальные координаторы и букраннеры - Citigroup, JPMorgan и VTB Capital.

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр (общей площадью около 87 тыс. кв. м), а также три гериатрических центра (общей площадью около 14 тыс. кв. м). Компания работает в Москве и Московской области.