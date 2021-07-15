Трутнев призвал увеличить расходы для геологоразведки на Колыме

ТАСС, 15 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал увеличить расходы на геологоразведочные работы в Магаданской области. Об этом он сообщил журналистам в Магадане в четверг.

"Рост объема экономики Магадана прежде всего связан с добычей полезных ископаемых, но, вот, ввод новых запасов, биологическое изучение недр за последние пять лет покрывают только половину добытого сырья. Это значит, что стоимость запасов богатств нашей родины, богатств Магадана уменьшается. Правительством неоднократно принимались решения о расширении воспроизводства минерально-сырьевой базы. Это надо исправлять, надо больше расходовать на геологическое изучение недр", - сказал Трутнев.

По данным правительства Магаданской области на конец июня, колымские недропользователи с начала года добыли 14,2 тонны золота, что превышает показатели 2020 года на это время на 1,2 тонны. Также добыли 248,4 тонны серебра.

Драгоценные металлы добываются из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче коренного золота является Тенькинский городской округ с показателем в 9,5 тонны.

Показатели по добыче рудного и самородного золота увеличиваются в Магаданской области уже несколько лет подряд благодаря вводу в отработку новых месторождений и запуску дополнительных мощностей ведущих горнодобывающих предприятий региона.

В 2020 году горные предприятия области извлекли из рудных и россыпных месторождений 49,14 тонн золота. Этот результат стал рекордным за последние 45 лет. В 1974 году добыли 49 тонн и 600 кг драгоценного металла.