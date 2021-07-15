Суд ЕС поддержал требование Польши ограничить мощность газопровода OPAL на 50%

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50% мощность газопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, отклонив апелляцию Германии. Об этом говорится в опубликованном в четверг решении суда.

"На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50% (Германия подала апелляцию на это решение 1 октября 2020 года - прим. ТАСС)", - говорится в документе.