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МВД предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

Ведомство предлагает заинтересованным министерствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил ТАСС глава ГИБДД России Михаил Черников.

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"МВД России располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра - такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", - сказал он, добавив, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.

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