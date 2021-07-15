МВД предложило снизить стоимость ОСАГО и транспортный налог за добровольный техосмотр

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр. Об этом сообщил ТАСС глава ГИБДД России Михаил Черников.

ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

"МВД России располагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра - такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", - сказал он, добавив, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.